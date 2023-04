Verdächtiger nach Messerattacke in U-Haft „Täterrechte hängen in unserem Land viel zu hoch“

Nach der Festnahme eines 26-Jährigen mit Hilfe von Spezialeinheiten in der Nacht zu Sonntag ist der Tatverdächtige am Montag in Untersuchungshaft gekommen, wie die Staatsanwaltschaft mitteilte. Ihm wird nach einer blutigen Attacke in einem Duisburger Fitnessstudio unter anderem versuchter Mord vorgeworfen.