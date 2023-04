Angriff auf Duisburger Fitnessstudio DNA-Spur des Tatverdächtigen führt zu weiterer Tat an Ostersonntag

Der Tatverdächtige im Fall des Angriffs auf ein Fitnessstudio in Duisburg könnte neuen Erkenntnissen zufolge auch für einen Messerangriff in der Duisburger Altstadt am Ostersonntag verantwortlich sein. Das hat unsere Redaktion aus Ermittlerkreisen erfahren. Der „Spiegel“ hatte am Dienstagabend berichtet, dass in der Blutlache am ersten Tatort am Ostersonntag ein Schuhabdruck entdeckt worden sei, der zu einem Schuh des am Sonntag festgenommenen 26-jährigen Syrer passen könnte. Dieser ist dringend tatverdächtig, in einem Fitnessstudio am Dienstag vor einer Woche vier Menschen mit einem Messer teils lebensbedrohlich verletzt zu haben. Ermittlerkreise bestätigten jetzt unserer Redaktion, dass der Schuhabdruck übereinstimmt.