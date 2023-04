Nach Messerattacke in Duisburger Fitnessstudio Angriff galt wohl gezielt einer Person – Polizei gibt Täterbeschreibung heraus

In der sogenannten WE-Meldung der Polizei (WE steht für wichtiges Ereignis), in die unsere Redaktion Einblick hatte, wird bislang von einem Täter ausgegangen. Der Angriff zielte demnach wohl eigentlich auf eine Person ab; die anderen wurden demnach wahrscheinlich auf der Flucht vom Täter verletzt. Die Schwerverletzten waren in umliegende Krankenhäuser gebracht worden. Eine WE-Meldung wird dann von der Polizei geschrieben, wenn es sich um ein wichtiges Ereignis handelt. Die Meldung geht dann direkt ans Innenministerium.