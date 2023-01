Sondersitzung zur Messerattacke bei Hamburg Messerangreifer in NRW dreimal verurteilt — große Anteilnahme von Limbach

Der staatenlose Palästinenser Ibrahim A., der in einem Regionalzug bei Hamburg zwei Menschen mit einem Messer getötet und mehrere verletzt haben soll, ist zuvor nach Angaben des NRW-Justizministers dreimal in NRW verurteilt worden - für Diebstahl, Körperverletzung und einem Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz. Damit bestätigte er einen Bericht unserer Redaktion. Verurteilt worden sei er in allen Fällen vom Amtsgericht Euskirchen, sagte NRW-Justizminister Benjamin Limbach (Grüne) in der Sondersitzung des Rechtsausschusses. Limbach sprach seine Anteilnahme aus und erklärte, tief betroffen zu sein von der Tat. Er wünschte den Verletzten eine gute und schnelle Genesung. Er kündigte an, weitere Details in einem nicht öffentlichen Teil der Sitzung zu besprechen.