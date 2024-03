Sondersitzung im Landtag Hätte der Messerangriff auf zwei Kinder in Marxloh verhindert werden können?

Ein Vertreter der Landesregierung wies die angeblichen Ungereimtheiten am Dienstag zurück. „Der vermeintliche Widerspruch besteht nicht“, sagte er im Rechtsausschuss. „Die Akte kam selbstverständlich nicht am 29. Januar in Duisburg an, sondern erst am 15. Februar. Und sie ist am 20. Februar erstmals der Dezernentin der Staatsanwaltschaft vorgelegt worden. Ich kann also die Sorge ausräumen, dass das Verfahren wochenlang bei der Staatsanwaltschaft Duisburg herumgedümpelt ist. Das war nicht der Fall“, betonte er.