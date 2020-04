Messerattacke am Bahnhof : Lebenslange Haft für Doppelmord in Iserlohn

Lebenslange Haft für Doppelmord in Iserlohn

Messerattacke am Bahnhof

Polizisten stehen am Tattag, dem 17. August 2019, neben dem festgenommenen Täter. Foto: dpa/Frank Bauermann

Hagen Eine Frau und ihr neuer Partner werden am hellichten Tag vor den Augen von Passanten grausam erstochen. Der Täter ist der Ehemann. Am Mittwoch ist er zu lebenslanger Haft verurteilt worden.

Acht Monate nach der tödlichen Messerattacke am Bahnhof von Iserlohn ist ein 44-jähriger Mann aus Bergisch-Gladbach zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Laut dem am Mittwoch verkündeten Urteil hat der Kosovare seine Frau als sein Eigentum betrachtet. Deshalb hätten die 32-Jährige und deren 23-jähriger Partner sterben müssen. Das Urteil des Hagener Schwurgerichts lautet auf Mord in zwei Fällen.