Konsequenzen aus Messerattacken Schausteller begrüßen Sicherheitsoffensive bei Festen

NRW-Ministerpräsident Wüst dankte in Bonn den Sicherheitskräften im ganzen Land für ihre Arbeit. Laut Bonns Polizeipräsident Frank Hoefer waren im vergangenen Jahr etwa 100 Kräfte im Einsatz, in diesem Jahr seien es an den Spitzentagen 140 bis 150. Den Erlass, bei Volksfesten mehr Polizeipräsenz zu zeigen und Personenkontrollen auch ohne konkrete Gefahr vorzunehmen, hatte NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) nach den Angriffen in Solingen und Siegen angeordnet. In Solingen waren bei einem mutmaßlich islamistischen Messerattentat am 23. August drei Menschen getötet und acht verletzt worden. Ein 26-jähriger Syrer sitzt wegen der Tat in Untersuchungshaft. In Siegen war eine Deutsche überwältigt worden, sie soll sechs Menschen in einem Bus mit einem Messer zum Teil schwer verletzt haben.