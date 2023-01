Tödliche Attacke in Zug in Brokstedt Messerangreifer beging viele Straftaten in NRW

Der Angreifer, der in einem Regionalzug bei Hamburg mit einem Messer zwei junge Menschen getötet hat, besitzt in Nordrhein-Westfalen eine lange Strafakte. Nach Informationen unserer Redaktion aus informierten Kreisen hat er in NRW viele Straftaten begangen. Demnach sei er zwischen 2017 und 2020 in NRW gewesen und auch wohnhaft gemeldet. „In dieser Zeit ist er vielfach polizeilich in Erscheinung getreten“, so die informierten Kreise. „Unter anderem wegen Körperverletzungen, Sachbeschädigungen und Sexualdelikten“, hieß es weiter. Demnach hat er 2015 in NRW auch einen Asylantrag gestellt.