Nach Messerangriff in Siegener Bus Beschuldigte schweigt – Beamte „würden sie eh nicht verstehen“

Der Deutschen wird vorgeworfen, in Siegen Ende August in einem Shuttle-Bus zum Stadtfest mit mehr als 40 Erwachsenen und einigen Kindern an Bord plötzlich mit einem Messer auf Fahrgäste eingestochen zu haben. Sechs Menschen wurden verletzt. Unter ihnen schwebten drei Männer im Alter von 19, 21 und 23 Jahren vorübergehend in Lebensgefahr. Zwei Frauen mit Migrationshintergrund hätten die Angreiferin überwältigt, schilderte Staatsanwältin Tabea Schneider.