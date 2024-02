Messerattacke in Oberhausen Zweiter Basketballer (18) stirbt im Krankenhaus

Der 18-jährige Artem Kozachenko lag nach dem gewaltsamen Tod seines Vereinskameraden auf der Intensivstation. Seinen Tod bestätigte die ermittelnde Polizei in Essen. „Sein Gesundheitszustand hat sich dramatisch verschlechtert. Am Dienstagnachmittag ist der Ukrainer verstorben“, sagte der Sprecher der Polizei am Dienstagabend (20. Februar) unserer Redaktion.