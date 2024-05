Mittel gegen Messerangriffe Kommt ein Messertrageverbot für Intensivstraftäter in NRW?

„Waffenverbotszonen können der Polizei die Arbeit deutlich erleichtern, indem bestimmte gesetzliche Anforderungen an die Begründung konkreter Gefahren zur Personenkontrolle entfallen“, erklärte der Sprecher des NRW-Innenministeriums. Für personenbezogene Messertrageverbote sind die rechtlichen Hürden hingegen wesentlich höher. „Die Voraussetzungen für konkrete Mitführverbote müssen in jedem Einzelfall konkret vorliegen und in der Verfügung dargelegt werden“, so der Sprecher. Die individuellen Mitführverbote seien personalintensiv und in der Umsetzung herausfordernder. „Sie können bei Beachtung der Vorgaben in Einzelfällen aber sehr sinnvoll sein.