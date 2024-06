Fälle fast verdoppelt Messerangriffe in NRW – „Fast jeder zweite Täter ist nicht deutsch“

Der Landesvorsitzende der Deutschen Polizeigewerkschaft Erich Rettinghaus hatte zudem ein grundsätzliches Trageverbot von Messern in der Öffentlichkeit in NRW ins Spiel gebracht. Ähnliches fordert nun auch die SPD. „Sämtliche Springmesser verbieten! Grundsätzlich muss niemand in der Öffentlichkeit mit einem Messer in der Tasche herumlaufen“, betonte SPD-Innenexpertin Christina Kampmann.