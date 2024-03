Handarbeitsmesse in Dortmund „Creativa“ beginnt – Nachhaltigkeit als roter Faden

Mit neuen Trends und Techniken ist die internationale Handarbeitsmesse „Creativa“ am Mittwoch in Dortmund an den Start gegangen. Für Besucherinnen und Besucher dreht sich fünf Tage lang wieder alles ums Stricken, Basteln, Nähen, Malen, Zeichnen oder um Verfahren wie das Plotten und Arbeiten mit Airbrush. Der rote Faden diesmal: Nachhaltigkeit. So wird bei der laut Veranstalter europaweit größten Kreativmesse etwa das Färben mit Stoffen aus der Natur in einem Workshop präsentiert. Papier aus Hanf oder aus Kalk auch gehören ebenfalls zu den Themen.