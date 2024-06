Hochsauerlandkreis Rollstuhlfahrer stirbt nach Unfall auf Kreisstraße

Ein 25-jähriger Mescheder war laut Polizeiangaben aus Eversberg auf der K45 in Richtung Meschede unterwegs. In gleicher Fahrtrichtung befand sich zu diesem Zeitpunkt ein 74-jähriger Mann mit seinem Rollstuhl. Aus bislang ungeklärter Ursache kollidierte der Pkw auf gerader Strecke mit dem vorausfahrenden Rollstuhl. Durch den Zusammenstoß wurde der 74-Jährige in ein angrenzendes Feld geschleudert. Der Mann wurde durch den Unfall schwer verletzt und in ein Krankenhaus eingeliefert. Am späten Abend starb der Rollstuhlfahrer dort an seinen Verletzungen.