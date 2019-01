Vorfall in Meschede : Auto versinkt in Ruhr - Polizei findet Leiche

Meschede In Meschede im Sauerland ist am Dienstag eine Leiche gefunden worden. Sie befand sich in einem gesunkenen Auto in der Ruhr.

Der tote 74-Jährige aus Eslohe sei flussabwärts entdeckt worden, teilte die Polizei mit. Es handele sich um den Fahrer des Wagens, der nach Zeugenaussagen am Dienstagmorgen von einem Parkplatz in Meschede aus in die Ruhr gerollt oder gefahren sei. Es seien auch Hilferufe zu hören gewesen.

Warum das Auto in dem Fluss versank, sei noch unklar. Die Ruhr führt derzeit Hochwasser.

(mba/dpa)