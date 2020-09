Tödlicher Unfall in Bayern : Zwei Tote aus NRW bei Absturz von Sportflugzeug

Moosburg/Meschede Beim Absturz eines Sportflugzeugs im bayerischen Moosburg sind beide Insassen aus dem Sauerland ums Leben gekommen. Die Unfallursache ist bislang unklar.

Die Absturzursache sei noch unklar, das Wrack werde in den kommenden Tagen untersucht, sagte ein Sprecher der Polizei Oberbayern Nord am Montag auf Anfrage. Bei den Toten handele es sich um den 44 Jahre alten Piloten aus Meschede und einen Passagier (58) aus Arnsberg. Der Absturz der einmotorigen Sportmaschine habe sich am Samstag auf dem Gelände eines Flugplatzes in Moosburg im Landkreis Freising ereignet.