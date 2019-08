„An Blödheit kaum zu übertreffen“ : Falsche Polizisten wollten echten Polizeichef reinlegen

Meschede Ausgerechnet den Polizeichef der Kreispolizei versuchten Betrüger zu bestehlen. Der erkannte den Trick jedoch und reagierte sofort. Anschließend gab es von der Polizei auf Twitter eine Abreibung für die Betrüger.

Wie die Behörde am Donnerstag mitteilte, wollten die falschen Ermittler ihrem potenziellen Opfer weismachen, dass in seiner Nachbarschaft drei Einbrecher festgenommen worden seien und Kontoauszüge des Landrates bei sich gehabt hätten. In ähnlichen Fällen überreden Betrüger ältere Menschen mit dieser Masche immer wieder, ihre Besitztümer in Sicherheit zu bringen. Komplizen sammeln dann Geld oder Schmuck ein, indem sie sich vor Ort als Kollegen der angeblichen Polizisten ausgaben.