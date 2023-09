Unfall in Meschede Autofahrer driftet im Wendehammer – ein Schwerverletzter

Ein alkoholisierter Autofahrer hat in Meschede (Hochsauerlandkreis) mit Drift-Manövern in einem Wendehammer einen schweren Unfall verursacht. Dabei wurde der Beifahrer des Unfallverursachers (beide 22) schwer verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte. Zuvor hatte der Autofahrer im Wendehammer die Reifen seines Auto durchdrehen lassen, um Kreise zu ziehen. Dabei sei er dann gegen einen geparkten Sattelzug gekracht.