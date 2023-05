Trend Mermaiding „Ich bin hier, weil ich lernen möchte, wie eine Meerjungfrau zu schwimmen“

Nach Schätzen im Meer tauchen, die Haare mit einer Gabel kämmen oder so schön singen, dass Seefahrer den Kopf verlieren - das alles verbinden schon Kinder mit Meerjungfrauen. Die wohl berühmteste Nixe Arielle kommt am Donnerstag als Neuverfilmung in die deutschen Kinos. Ein bisschen vom Meerjungfrauen-Gefühl lässt sich derweil auch in der Realität bei manchen Schwimmkursen erleben.