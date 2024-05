Menschen mit Einwanderungsgeschichte in NRW Zwischen Rassismus und Willkommenskultur

Egal ob in Talkshows oder Nachrichten, das Thema Migration ist allgegenwärtig in Deutschland. Vor allem die polizeiliche Kriminalitätsstatistik (PKS) sorgte zuletzt für heftige Diskussionen in Deutschland. Im Mittelpunkt standen dabei die Zahlen zu ausländischen Tatverdächtigen, die laut PKS überproportional oft tatverdächtig seien. Allerdings ist diese Aussagekraft begrenzt, denn die PKS bildet nicht die wirkliche Realität ab, sondern erfasst nur die Fälle, in denen die Polizei ermittelt. Experten gehen davon aus, dass Ausländer im Schnitt häufiger angezeigt werden und dadurch das Bild verzerrt sei. Soziale Faktoren blieben bei der Statistik unberücksichtigt, was möglichen Missbrauch, etwa durch die AfD zulässt. Ihr Erstarken sorgt hierzulande auch dafür, dass viele Menschen sich eher trauen, ihren Rassismus offen auszuleben. Drei Betroffene aus Nordrhein-Westfalen erzählen, wie sich das auf sie auswirkt und wie sie Deutschland heute wahrnehmen.