„Schmerz-Atlas“-Erhebung Warum Menschen in NRW überdurchschnittlich oft an Schmerzen leiden

Menschen in Nordrhein-Westfalen haben laut einer Erhebung der Krankenkasse Barmer überdurchschnittlich oft chronische Schmerzen. Durchschnittlich 584 je 10.000 Einwohner leiden in NRW länger als sechs Monate an Schmerzen, wie die Krankenkasse am Freitag in Düsseldorf mit Verweis auf den „Schmerz-Atlas“ des Barmer-Instituts für Gesundheitssystemforschung (BIFG) mitteilte. Damit liegt NRW knapp über dem Bundesschnitt von 571 je 10.000 Einwohner.