Konnte nicht reanimiert werden : Person bricht am Busbahnhof in Bad Oeynhausen zusammen und stirbt

Bad Oeynhausen Am Busbahnhof in Bad Oeynhausen ist am Samstag eine Person zusammengebrochen und noch vor Ort gestorben. Die Reanimationsmaßnahmen waren erfolglos.

Am Busbahnhof in Bad Oeynhausen (Kreis Minden-Lübbecke) ist am Samstag ein Mensch gestorben. Die Person sei am Morgen im Bereich des Zentralen Omnibusbahnhofs (ZOB) zusammengebrochen und trotz Reanimationsmaßnahmen vor Ort gestorben, bestätigte ein Sprecher der Polizei. Weitere Angaben zur Identität der Person machte die Polizei zunächst nicht. Die Ermittlungen zu dem Todesfall dauerten an, sagte der Sprecher. Zuvor hatte das „Mindener Tageblatt“ berichtet.

(bora/dpa)