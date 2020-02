Nach tagelanger Suche : Zehnjähriges Mädchen aus Menden tot aufgefunden

Menden Die traurige Vermutung bestätigt sich am Sonntagmorgen: Ein kleines Mädchen, weggelaufen von zuhause, wird tot im Fluss gefunden. Jede Hilfe kam zu spät.

Das als scheu und autistisch geltende Mädchen war am 1. Februar in einem unbeobachteten Moment aus der Wohnung gelaufen - wohl barfuß und in einem rosafarbenen Pyjama. Es wurde befürchtet, dass die Zehnjährige in den Fluss Hönne gefallen sein könnte, die unmittelbar am Haus der Familie entlang fließt. „Die Hönne mündet in die Ruhr“, sagte ein Sprecher der Polizei. „Es ist sehr wahrscheinlich, dass sie die Hönne herunter und in die Ruhe gespült worden ist.“ Bei der Strömung und den Temperaturen sei davon auszugehen, dass das Mädchen im Wasser nicht mehr lange überlebt habe. „Selbst ein Erwachsener würde das kaum schaffen“, sagte der Sprecher.