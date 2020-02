Mädchen aus Menden bleibt verschwunden : Polizei bricht Suche nach Zehnjähriger ab

Menden Vier Tage nach dem Verschwinden eines zehnjährigen Mädchens aus Menden im Sauerland (Nordrhein-Westfalen) hat die Polizei ihre intensive Suchaktion abgebrochen.

Am Wochenende und am Montag war mit einem Großaufgebot nach dem autistischen Kind gesucht worden - auch per Hubschrauber, Flugdrohne, mit Spürhunden, Kräften von Polizei, Feuerwehr und Hunderten freiwilligen Helfern. Am Dienstag hatten Strömungsretter der Feuerwehr nach Hinweisen von Passanten mehrfach Fundstücke aus dem Fluss Hönne geborgen, die aber keinen Bezug zu dem Mädchen hatten.