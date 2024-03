Explosionsartige Geräusche Sieben Menschen bei Brand im Sauerland verletzt

Bei einem Wohnungsbrand in Menden im Sauerland sind am Freitagabend sieben Menschen verletzt worden. Eine Person schwebte nach Angaben der Feuerwehr vom Samstag wegen schwerer Brandverletzungen in Lebensgefahr und wurde in eine Spezialklinik nach Dortmund transportiert. Laut Mitteilung wurden über den Notruf explosionsartige Geräusche und Feuer in einem Wohnhaus gemeldet.