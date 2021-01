Evakuierung in Menden : Live-Stream mit Waffe - Spezialkräfte der Polizei nehmen Männer fest

Menden Zeugen sahen einen besorgniserregenden Live-Stream aus Menden im Internet: Ein Mann mit einer Waffe war darauf zu sehen. Spezialeinheiten rückten am Samstag an, die Wohngegend wurde evakuiert.

Ein Zeuge hatte laut Polizei am Samstagmorgen in Menden den Live-Stream eines der Verdächtigen im Internet gemeldet. Hierbei zeigte der Mann eine „Langwaffe“ vor, wie die Polizei meldet. „Wobei es sich dabei genau handelte, können wir noch nicht sagen“, erklärte ein Sprecher der Polizei. Es könne sich aber um ein Gewehr gehandelt haben. Als die Beamten an der Wohnung des 39-jährigen Mannes ankamen, habe er sich „nicht gesprächsbereit und unkooperativ“ gezeigt, sagte der Polizeisprecher. In der Wohnung habe sich noch ein weiterer Mann aufgehalten.