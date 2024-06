Kurioser Fall in Menden Diebstahl gescheitert – Tatverdächtiger rutscht in Schlammpfütze aus

Nach dem Diebstahl einer Spendenbox aus einer Eisdiele in Menden (Märkischer Kreis) ist der mutmaßliche Dieb in einer Schlammpfütze ausgerutscht. Durch den Sturz habe der 46-jährige alkoholisierte Mann am Sonntag seine Beute fallen lassen und sei ohne sie weggerannt, wie die Kreispolizei am Montag mitteilte.