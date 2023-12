Tat in Menden 48-Jähriger sticht auf Ex-Ehefrau ein – Fahndung

Nach einem Messerangriff auf eine Frau in Menden im Sauerland fahndet die Polizei nach ihrem Ex-Ehemann. Der 48-Jährige soll am Freitagabend in der Wohnung der von ihm geschiedenen Frau auf diese eingestochen haben, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Anschließend floh er vom Tatort. Ein Nachbar fand die Schwerverletzte. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht. Eine Mordkommission der Polizei in Hagen und der Staatsanwaltschaft Arnsberg ermittelt.