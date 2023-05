Mögliche Meisterfeier des BVB Kuriose Übernachtungsangebote in Dortmund

Ein Wochenendtrip in einer andere Stadt kann erholsam sein, noch dazu meist recht günstig zu haben, wenn man früh genug bucht. Es sei denn, der Wochenendtrip geht an diesem Pfingstwochenende nach Kostenpflichtiger Inhalt Dortmund. Dort hat der BVB am Samstag die Chance, Deutscher Meister zu werden. Die Stadt steckt für den Fall eines Triumphs bereits mitten in den Vorbereitungen für die mögliche Feier – inklusive großem Autokorso am Sonntag. Gastronomen bestellen zusätzliche Getränke und räumen Terrassen im Außenbereich, Hotels sind seit Wochen ausgebucht. Besonders in der Innenstadt rund um den Alten Markt und den Borsigplatz, wo sich die Feiernden sammeln werden, wird es eng. Doch ein paar findige Dortmunder bieten alternative Schlafplätze auf Plattformen im Internet wie Airbnb oder Kleinanzeigen (ehemals Ebay Kleinanzeigen) an – nicht immer günstig und offensichtlich nicht immer ganz ernst zu nehmen.