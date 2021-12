Studie zu Eltern-Kind-Beziehungen : „Entfremdung ist kein Dauerzustand“

Erwachsene Kinder brechen häufiger den Kontakt zum Vater ab. Foto: dpa/Paul Zinken

Köln Auch bei erwachsenen Kindern kommt es oft zur Entfremdung mit einem Elternteil. Ursachen sind meist Trennungen. Soziologie-Professor Karsten Hank hat Daten von 10.000 Personen untersucht. Väter sind demnach doppelt so häufig betroffen wie Mütter.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Jörg Isringhaus

Viele Menschen entfremden sich im Laufe ihres Lebens von ihren Eltern: Jede fünfte Vater-Kind-Beziehung ist betroffen, bei Müttern ist es knapp jede zehnte. Besonders gefährdet sind Familien, in denen ein Elternteil verstorben ist oder in denen nach einer elterlichen Trennung ein Stiefelternteil hinzugekommen ist. Das zeigt eine Studie von Soziologen der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg und der Universität zu Köln. Hierfür untersuchten sie Angaben von mehr als 10.000 Personen. Karsten Hank, Professor am Institut für Soziologie und Sozialpsychologie an der Uni Köln, ist einer der Autoren der Studie.

Für den Begriff „Eltern-Kind-Entfremdung“ gibt es ja keinen breiten wissenschaftlichen Konsens. Wie würden Sie ihn definieren?

Karsten Hank Tatsächlich fehlt eine Definition, auf die sich alle verständigen. Wir haben versucht, zwei Dimensionen zu erfassen. Die eine ist, wenn es überhaupt keinen Kontakt mehr gibt zwischen den Familienmitgliedern, unabhängig davon, in welcher Form. Das zweite ist, wenn zwar sporadisch Kontakt stattfindet, aber keine emotionale Nähe mehr vorhanden ist. Dann sprechen wir auch von Entfremdung.

Was sind die Hauptursachen für Entfremdung?

Hank Wichtig sind vor allem Familienereignisse wie Scheidung, der Tod eines Elternteils, wenn die Familienstruktur also in Mitleidenschaft gezogen wird. Da könnte man ja argumentieren, dass bei Ereignissen, die die Beziehung der Eltern auseinanderreißen, es zu mehr Kontakt kommen müsste. Wenn auf einer strukturellen Ebene das Familiengefüge ins Wanken gerät, ist es aber offenbar so, dass dies auf einer emotionalen Ebene den Entfremdungsprozess vorantreiben kann.

Das klingt ja zunächst paradox, weil man doch eigentlich davon ausgeht, dass etwa der Tod eines Elternteils die restliche Familie zusammenschweißt.

Hank Ich erkläre mir das so, dass man durch solche einschneidenden Ereignisse die Beziehung zum anderen Elternteil, die man vorher als gegeben hingenommen hat, hinterfragt. Das kann positive Konsequenzen haben und zu mehr Hinwendung führen. Aber man kann sich auch fragen, warum man Konflikte auf sich genommen hat. Dann nutzt man den Tod eines Elternteils, um die Beziehung zum anderen auf den Prüfstand zu stellen und bricht möglicherweise den Kontakt ab.

Kann man sagen, wieviele Kinder von Entfremdung betroffen sind?

Hank Wir können es nicht für jüngere Kinder sagen, weil unsere Daten nur erwachsene Kinder erfassen. Bei den erwachsenen Kindern sind es etwa 20 Prozent der Beziehungen zu den Vätern, bei denen wir über einen Zeitraum von zehn Jahren mindestens eine Phase der Entfremdung beobachten, und zehn Prozent der Beziehungen zu den Müttern. Das Geschlecht der Eltern ist somit auch ein Risikofaktor für Entfremdung, weil Mütter eine zentralere Rolle für den Zusammenhalt in den Familiensystemen spielen als die Väter.

Es entfremden sich also mehr Kinder vom Vater.

Hank Väter sind doppelt so häufig betroffen von Entfremdung wie Mütter, und das ist schon sehr erheblich. Das verschärft sich noch bei Trennungsfamilien, weil die Kinder danach eher bei den Müttern bleiben, und das wirkt sich bei den Kindern bis ins Erwachsenenalter hinein aus.

Entfremdung, darüber klagen viele Betroffene, wird oft aktiv von einem Elternteil betrieben. Lässt sich aus den Daten etwas sagen über die Motive?

Hank Nein, wir wissen weder, von wem die Entfremdung ausgeht noch etwas über die Motive. Wichtig ist aber, dass man das nicht immer nur negativ sehen darf. Ein Abbruch von einer Seite in einer Beziehung, in der es etwa Gewalt oder Missbrauch gegeben hat, kann auch etwas Positives sein. Es ist ja besser, aus einer toxischen Beziehung den Stecker zu ziehen, als sie immer weiter fortzuführen. Oft ist die Beißhemmung auch größer, eine solche Beziehung zu beenden. Sicher ist das für eine Seite der Beziehung eine schmerzhafte Erfahrung, aber wir sehen oft nur eine Seite des Phänomens, wenn man sagt, dass das etwas Negatives ist.

Gerade bei Trennungen wird laut vielen Familienpsychologen der Vorwurf der Gewalttätigkeit oder des Missbrauchs allerdings auch häufig genutzt, um den anderen Elternteil von den Kindern fernzuhalten. Haben Sie dazu Erkenntnisse?

Hank Nicht aus unseren Daten. Das ist natürlich ein spezieller Fall, wenn die Beziehung zwischen den Eltern so konfliktbeladen ist, dass ein Elternteil versucht, den anderen zu instrumentalisieren, um sich als gut darzustellen und die Beziehung zum Kind zu stören. Das spiegelt sich in unserem Befund wieder, dass die Trennung der Eltern ein erhöhtes Risiko für eine Entfremdung mit sich bringt. Aber was für Prozesse da eine Rolle spielen, konnten wir mit unseren Daten nicht beobachten.

Wie lange halten solche Entfremdungen denn an, und wie lösen sie sich wieder auf?

Hank Wir konnten nicht genau identifizieren, wie lang solche Phasen der Entfremdung sind. Aber in unserem zehnjährigen Beobachtungszeitraum haben wir festgestellt, dass es sich bei einem erheblichen Teil der Entfremdungen nur um eine temporäre Situation gehandelt hat. Es ist also wieder zu einer Kontaktaufnahme gekommen. Ich hätte eigentlich erwartet, dass es mehr On/Off-Beziehungen gibt, dass man häufiger versucht, sich zusammenzuraufen und dabei scheitert. Dieses Hin und Her beobachten wir so nicht. Entfremdung ist kein Dauerzustand, bei um die 50 Prozent der Fälle renkt sich das wieder ein. Genauer gesagt näherten sich in 62 Prozent der Fälle die Kinder ihrer Mutter wieder an und 44 Prozent ihrem Vater. Wir konnten allerdings nur zehn Jahre überblicken.

So eine Wiederannäherung ist aber auch ein Prozess, oder?

Hank Das Ende einer Entfremdungsphase bedeutet nicht, dass nun alles Friede, Freude, Eierkuchen ist. Familienbeziehungen sind ambivalent, denn eine hohe Kontakthäufigkeit geht zwar mit einer höheren emotionalen Verbundenheit einher, aber auch mit mehr Konflikten. Viel Kontakt bringt auch das Potenzial mit, dass man sich viel streitet. Andererseits gibt es trotzdem ein hohes Maß an Stabilität und Nähe. Freundschaften zum Beispiel zerbrechen viel leichter als familiäre Bindungen, weil es nicht diesen Rahmen gibt an Tiefe und Verpflichtungen. Entfremdung ist also ein extremes Ereignis, und ich war überrascht, dass es so relativ verbreitet ist. Ich hätte da mit niedrigeren Zahlen gerechnet.

Gibt es Mechanismen, wie man einer Entfremdung vorbeugen kann?