Wie man sein Haus schützen kann : Mit intelligenten Ideen gegen Starkregen

Meinung Jeder Hausbesitzer, der schon mal nach einem Unwetter mit dem Eimer seinen vollgelaufenen Keller trockengelegt hat, weiß um das hohe Frustpotenzial einer solchen Situation. Sicher wähnen, dass es einen selbst nicht trifft, kann sich heute niemand mehr. Dabei kann viel im Vorfeld getan werden.

Schutz vor Wasserschäden in NRW : So sichern Sie Ihr Haus gegen Starkregen

Wünschenswert wäre zudem eine intensivere Zusammenarbeit von Stadt- und Landschaftsplanern, Architekten, Abwasserexperten und Hausbesitzern. Gemeinsam könnten intelligente Lösungen geschaffen werden, die die Gefahren minimieren: mehr Grünflächen und weniger versiegelte Bereiche in Neubaugebieten etwa, höhere Bordsteinkanten, die Sturzbäche abhalten und lenken sowie weniger Hausbau in Senken. Beispielhaft ist auch ein Projekt des kommunalen Netzwerks Abwasser zu intelligenten Zisternen, die je nach Bedarf mal als Stauraum und Puffer für Starkregen oder in Trockenzeiten zur Bewässerung genutzt werden können. So verlieren Unwetter vielleicht irgendwann auch für Hausbesitzer ihren Schrecken.