Kostenpflichtiger Inhalt: Gaststättenpersonal sollen Gesundheitsämtern helfen : Ungewöhnliche Lösungen sind gefragt

Foto: dpa/Bernd Thissen

Meinung Düsseldorf In den Gesundheitsämtern werden dringend Kräfte benötigt. In der Gastronomie steht zu befürchten, dass viele in den nächsten Wochen ihre Jobs verlieren. Der Vorschlag der NRW-FDP ist also bedenkenswert.