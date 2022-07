A45 Richtung Dortmund : Wohnwagen fängt Feuer – Autobahn bei Meinerzhagen gesperrt

Meinerzhagen/Lüdenscheid Die A45 ist zwischen Meinerzhagen und Lüdenscheid-Süd in Richtung Dortmund voll gesperrt. Ein Wohnwagen hatte dort nach einem Unfall aus noch ungeklärten Umständen Feuer gefangen.

Die Autobahn 45 ist nach dem Brand eines Autos mit Wohnwagenanhänger zwischen den Anschlussstellen Meinerzhagen und Lüdenscheid-Süd in Fahrtrichtung Dortmund voll gesperrt. Dort hatte am Mittwochmorgen das Gespann nach einem Unfall aus noch ungeklärter Ursache Feuer gefangen. Die Flammen hätten dann auf die Böschung und ein angrenzendes Waldstück übergegriffen. Die Feuerwehr konnte den Brand vollständig löschen und sei wieder abgerückt, teilte die Polizei mit. Das Gespann werde zurzeit geborgen, der Verkehr an der Ausfahrt Meinerzhagen solange abgeleitet. Das Ende der Sperrung auf der sogenannten Sauerlandlinie sei noch nicht absehbar, teilte Autobahn Westfalen auf Twitter mit.