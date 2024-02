Mordkommission ermittelt Streit im Skaterpark – 16-Jähriger weiter in Lebensgefahr

Der bei einem Streit in einem Skaterpark im Sauerland verletzte 16-Jährige schwebt weiterhin in Lebensgefahr. Das teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag in Hagen mit. Der Jugendliche war am 30. Januar leblos in Meinerzhagen aufgefunden worden. Eine Mordkommission der Hagener Polizei hat die Ermittlungen übernommen.