Phänomen Elternblogger: Mein Kind im Netz

Düsseldorf Mit den Kindern auf dem Spielplatz oder die ganze Familie beim Abendessen: Für viele Eltern ist das nicht mehr nur privat. Sie teilen Fotos davon im Internet. Das Kinderhilfswerk warnt, dabei die Privatsphäre der Kinder zu achten.

Am vergangenen Samstag hat Familie Masuth aus Xanten einen Weihnachtsbaum gekauft und zu Mittag Curry gegessen. Am Sonntag wurde der Baum geschmückt und die vierköpfige Familie hat einen Spaziergang im Schnee gemacht. Ein ruhiges, schönes Wochenende. Um das zu wissen, muss man nicht mit den Masuths befreundet sein – sondern einfach nur Sabine Masuths Blog, klitzekleinedinge.com, lesen.

Konferenz Einmal pro Jahr gibt es ein Treffen, 2019 findet es im Mai in Berlin statt. Dazu gab es etwa in Köln und Stuttgart regionale Veranstaltungen.

Einen Blog zu lesen, sei inzwischen so, wie mit einer Freundin zu sprechen, sagt sie. „Man erlebt Menschen in ihrem Alltag, das ist bereichernd und echter als zum Beispiel Reality TV.“ Genau das macht Elternblogs für Unternehmen zu attraktiven Werbepartnern, sagt die Marketingforscherin Sarah Köcher von der Technischen Universität Dortmund. Knapp die Hälfte der Weltbevölkerung nutzt Köcher zufolge die sozialen Medien – einer US-Studie zufolge auch besonders viele junge Mütter. Diese verbringen durchschnittlich 17,4 Stunden pro Woche auf sozialen Seiten, viele von ihnen nutzen das Netz als Quelle für Tipps rund ums Elternsein.

Rund 3000 Elternblogs gibt es inzwischen in Deutschland, schätzt der Verein Blogfamilia. Für Luise Meergans, Bereichsleiterin Kinderrechte und Bildung beim Kinderhilfswerk, sind diese Blogs eigentlich etwas Positives: „Sie rücken Kinder in den Mittelpunkt von Alltag und damit auch von Fragen, die uns gesellschaftlich bewegen.“ Zudem seien sie unterhaltsam, aber auch hilfreich, etwa bei Fragen zur Kindererziehung. Kritisch werde es allerdings, wenn in den Posts die Privatsphäre der Kinder oder sogar ihre Würde verletzt werde. Die Themen Internet und Datenschutz sollten in der Familie besprochen werden, empfiehlt Meergans: „Gemeinsam sollte überlegt werden, was ins Netz gehört und was besser ins private Familienalbum.“