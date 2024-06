Kriminalität Mehr Wohnungseinbrüche in NRW – Anstieg verlangsamt

Die Zahl der Wohnungseinbrüche ist in Nordrhein-Westfalen weiter gestiegen - allerdings deutlich langsamer als im Vorjahr. Im ersten Jahresdrittel 2024 registrierte die Polizei 12 400 Einbrüche und Einbruchversuche in Wohnungen. Das waren 6,7 Prozent mehr als in den ersten vier Monaten des Vorjahres, wie aus Zahlen des Landeskriminalamts (LKA) in Düsseldorf hervorgeht.