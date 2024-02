Frust über Wartezeiten Mehr Post-Beschwerden in NRW

Während die Zahl der Post-Beschwerden in anderen Bundesländern leicht gesunken ist, hat es in Nordrhein-Westfalen eine Zunahme gegeben. Die Zahl der Eingaben habe im vergangenen Jahr in dem Bundesland bei 8264 gelegen, teilte die Bundesnetzagentur am Mittwoch in Bonn mit. Im Vergleich zu 2022 war das ein Zuwachs von 11 Prozent, damals hatte die Behörde 7420 Beschwerden aus dem bevölkerungsreichsten Bundesland erhalten. Es ging um verspätete, verlegte oder gänzlich verlorene Sendungen, also Briefe und Pakete. In den allermeisten Fällen richtete sich die Kritik gegen den Marktführer Deutsche Post, im kleinen Maßstab ging es gegen dessen Konkurrenten.