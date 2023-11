Dramatischer Anstieg Mehr Menschen in NRW an Atemwegserkrankungen gestorben

Etwa die Hälfte der an Atemwegserkrankungen Gestorbenen entfiel auf die Diagnose chronisch obstruktive Lungenerkrankung (COPD). Knapp ein Viertel starb an Lungenentzündungen. Bei 11.000 Gestorbenen - 5 Prozent der Sterbefälle - wurde Corona als Todesursache festgestellt. Damit war die Zahl der an Covid-19-Toten um 10 Prozent niedriger als im Vorjahr.