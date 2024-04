Kriminalität in NRW Beste Aufklärungsquote seit 60 Jahren

Die Kriminalität ist im vergangenen Jahr in Nordrhein-Westfalen um 3,4 Prozent gestiegen. Insgesamt seien 1,4 Millionen Straftaten registriert worden, sagte NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) am Mittwoch in Düsseldorf. Zugleich sei aber auch die Aufklärungsquote auf den besten Wert seit 60 Jahren geklettert, sie stieg demnach auf 54,2 Prozent. Zudem sei der Anstieg der Straftaten moderater ausgefallen als in vielen anderen Bundesländern.