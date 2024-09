Mehr Intensivtäter in NRW Abschreckung durch härtere Strafen ist zu sehr vom Ende her gedacht

Dass das Personal in der Schulsozialarbeit und in Jugendämtern an Kapazitätsgrenzen kommt, dürfte allerdings auch für die Beschäftigten in der NRW-Justiz gelten. Der Appell, es müsse möglichst schnell zu Verfahren kommen, wenn Tatverdächtige ermittelt wurden, wird kaum realisierbar sein. Ohnehin ist Abschreckung durch schnellere (oder härtere) Strafen zu sehr vom Ende her gedacht. Die Frage, warum die Statistik steigt, lässt sich nicht klären, ohne zu wissen: Welche Jugendlichen begehen diese Taten und aus welchem Grund? Wer die Mechanismen kennt, kann passgenauere Präventionsarbeit leisten. Auch wenn es keine einfachen Lösungen verspricht.