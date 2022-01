Vermutlich viele aus 2020 nachgeholt : Mehr Hochzeiten in NRW im Vergleich zu erstem Corona-Jahr

Mehr Hochzeiten in NRW im Vergleich zu erstem Corona-Jahr

2021 gaben sich in Nordrhein-Westfalen mehr Paare das Ja-Wort als 2020. Foto: Shutterstock/LL_studio

Düsseldorf Zwischen Januar und Oktober 2021 haben sich rund 64.000 Paare in NRW das Ja-Wort gegeben – deutlich mehr als im Vorjahr. Das hat vermutlich mit den Corona-Lockerungen im Sommer 2021 zu tun, durch die viele Hochzeiten nachgeholt werden konnten.

In Nordrhein-Westfalen hat es 2021 zwischen Januar und Oktober mehr standesamtliche Eheschließungen gegeben als im gleichen Zeitraum im Jahr 2020. Wie das Statistische Landesamt mitteilte, wurden im ersten Pandemie-Jahr bis zum Herbst rund 57 000 Ehen geschlossen, während sich 2021 bislang rund 64 000 Paare das Ja-Wort gaben.

„Ich denke, das lag an den Erleichterungen im Sommer 2021“, so ein Sprecher am Donnerstag. „Die Leute haben 2021 viele Hochzeiten nachgeholt, die sie im Jahr vorher nicht feiern konnten.“