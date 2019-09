Noch sind sie die Ausnahme : Mehr Elektrobusse in NRW im Einsatz - Gesamtzahl aber weiter sehr gering

Düsseldorf E-Busse können eine wichtige Rolle im Kampf gegen Luftverschmutzung in Städten übernehmen. Doch ihr Einsatz erfolgt schleppend. Das hat verschiedene Gründe.

In der Gesamtzahl von 838 Elektrobussen sind alle Antriebsarten enthalten. Reine Batteriebusse gab es am Stichtag 31. Juli demnach nur 154. Das sind 55 mehr als ein Jahr zuvor. Mit rund 70 Prozent stellen Hybridmodelle die größte Gruppe der E-Busse. Der E-Bus-Studie zufolge waren 593 solcher Busse mit Verbrennungs- und Batteriemotor im Einsatz. Hybridbusse gelten als Brückentechnologie auf dem Weg in die vollständige E-Mobilität. Daneben gab es noch 16 Busse mit Brennstoffzellen und 75 O-Busse. Diese Busse beziehen den Strom wie Straßenbahnen aus einer Oberleitung. Sie fahren nur in drei kleineren deutschen Städten - meist schon seit vielen Jahren.