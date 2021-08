Nachholeffekt des Lockdowns : Mehr Atemwegsinfekte bei Kleinkindern

Kinder leiden in diesem Sommer oft unter Atemwegsinfekten. Foto: dpa-tmn/Mascha Brichta

Viersen Mediziner registrieren für den Sommer ungewöhnlich viele Erkältungen bei den Jüngsten. Normalerweise fallen die Infekte eher auf die Wintermonate. Auch das für Säuglinge gefährlichere RS-Virus wurde schon nachgewiesen.

In der Viersener Praxis von Kinderärztin Christiane Thiele sitzen derzeit ungewöhnlich viele kleine Patienten, die husten und schniefen. Die Diagnose lautet in den allermeisten Fällen nicht Covid-19, sondern die Kinder leiden an Atemwegsinfekten. Überall im Land melden Mediziner derzeit eine für den Sommer ungewöhnliche Zunahme dieser Infekte gerade bei Kleinkindern. Besorgniserregend sei das aber nicht, beruhigt Thiele, die auch Vorsitzende des Landesverbands Nordrhein des Berufsverbands der Kinder- und Jugendärzte ist: „Das sind die Nachholeffekte einer untypischen Saison.“

Durch den langen Lockdown im Winter sind die meisten Kinder erst in den vergangenen Wochen mit Gleichaltrigen zusammengekommen. Damit würden Infekte begünstigt, die sonst auf den Herbst und Winter gefallen wären. „Die ersten Wochen in der Kita sind in dieser Hinsicht immer schlimm“, sagt Thiele. Das bestätigt auch Professor Wolfgang Kölfen, Sprecher des Verbands Leitender Kinder- und Jugendärzte. Im Winter habe es deutlich weniger Infektionsfälle als üblich gegeben. „Dadurch konnten die Kinder ihr Immunsystem nicht trainieren“, erklärt der Mönchengladbacher Mediziner. Die Folge: Erkältungsviren haben leichtes Spiel, wenn die Kleinen wieder zusammenkommen.

Gerade Kinder müssen viele Infekte durchstehen, damit die körpereigenen Abwehrstoffe die Angreifer erkennen. Bis zu 20 Infekte pro Jahr seien normal, sagt Thiele. Viele Eltern würden mit ihrem kranken Kind nach vier Wochen wieder in die Praxis kommen, weil ihr Sprössling dauererkältet sei. „In Wahrheit ist das aber dann schon wieder ein neuer Infekt“, erklärt die Ärztin, „wenn der eine abgeklungen ist, setzt sich schon wieder der nächste fest.“ Sie beobachte in ihrer täglichen Arbeit derzeit vor allem hochansteckende Adenoviren, die Krankheiten der Atemwege oder des Magen-Darm-Traktes auslösen und oft mit Fieber einhergehen. Sorgen machen müssen sich Eltern deshalb aber nicht.

Etwas anders verhält es sich mit dem Respiratorischen Synzytial-Virus (RSV). Betroffen sind von dieser Atemwegskrankheit vor allem Kleinkinder. „Je jünger der Patient ist, desto gefährlicher ist die Erkrankung“, sagt Kölfen. Betroffene können auch intensivpflichtig werden. Normalerweise treten RSV-Fälle nur in den Wintermonaten auf, doch aktuell beobachten Mediziner in mehreren Ländern einen ungewöhnlichen Anstieg von Krankenhausaufnahmen in Verbindung mit RSV-bedingten Atemwegsinfektionen. Auch bundesweit wurden Fälle registriert, laut Kölfen aber nicht im Bereich Mönchengladbach/Neuss. Im Raum Viersen sind laut Thiele ebenfalls keine RSV-Erkrankungen bekannt. „Allerdings wurden im niederländischen Venlo relativ viele RSV-Infektionen nachgewiesen“, sagt Kölfen. Die Kinder wurden aber auf mehrere Kliniken in den Niederlanden verteilt.