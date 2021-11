Prozess um Millionentransfers : Mehr als vier Jahre Haft für Duisburger Hawala-Banker

Düsseldorf Ein Juwelier aus Duisburg hat als Kopf eines illegalen Hawala-Banking-Systems einen dreistelligen Millionenbetrag verschoben. Nun wurde ein Urteil gesprochen.

Internationales Geldwäsche-Netzwerk in NRW : So funktioniert das System Hawala

Die Männer hatten gestanden, innerhalb von zwei Jahren von Duisburg aus einen dreistelligen Millionenbetrag an Banken und dem Fiskus vorbei illegal in die Türkei geschleust zu haben.

Das Netzwerk war Mitte November 2019 aufgeflogen. „Alle in der Anklageschrift aufgeführten Vorwürfe sind zutreffend“, hatte der Juwelier gestanden. „Ich habe zwar gewusst, dass das Hawala-Banking in Deutschland strafbar ist, aber nie an organisierte Kriminalität gedacht.“ Der Staatsanwalt hatte bis zu fünf Jahre Haft gefordert. Sein Verteidiger kündigte an, das Urteil vom Bundesgerichtshof überprüfen zu lassen.