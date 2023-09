„Ich bin der Behördenleiter“ Mehr als Lützerath und Karlspreis – Aachens Polizeipräsident geht

Im Getümmel von Lützerath wollte ein Polizist den grauhaarigen Besucher nicht durchlassen - bis der Mann in der dunklen Outdoor-Kleidung sich dem Beamten freundlich lächelnd vorstellte: „Ich bin der Behördenleiter.“ Spätestens seit der Räumung des von Hunderten Klimaaktivisten besetzten Örtchens am Braunkohletagebau Garzweiler im Januar ist Aachens Polizeipräsident Dirk Weinspach ein bekannter Mann. Der 64-jährige Jurist, der nie eine Polizeiuniform trug, geht nach neun Jahren im Amt in den Ruhestand.