Thema im Innenausschuss Mehr als 3500 Straftaten in Silvesternacht 2022/23

In der Silvesternacht 2022/2023 wurden für die Zeit vom 31. Dezember 2022, 18 Uhr bis 1. Januar 2023, 6 Uhr insgesamt 3554 Straftaten in der Polizeilichen Kriminalstatistik Nordrhein-Westfalen erfasst. Das geht aus der Antwort des Innenministeriums auf eine Anfrage der AfD zur Bilanz des Jahreswechsels vor einem Jahr hervor und ist Thema im Innenausschuss am Donnerstag. Der zeitliche Versatz zwischen Bekanntwerden der Straftat und der statistischen Erfassung liege daran, dass die Taten erst nach Abschluss aller kriminalpolizeilichen Ermittlungen erfasst würden. Außerdem kam es den Angaben zufolge in diesem Zeitraum zu 83 Ordnungswidrigkeitenverfahren. Diese fließen nicht in die Polizeiliche Kriminalstatistik ein. Darüber hinaus wurden 345 Vorgänge im IT-Verfahren zur Bearbeitung von Verkehrsordnungswidrigkeiten polizeilich registriert, heißt es in der Antwort.