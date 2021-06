A4 bei Overath : Mehr als 100 Menschen feiern illegale Party in Autobahnbrücke

Overath Offenbar über soziale Netzwerke haben sich vermutlich mehr als 100 Menschen zu einer illegalen Party verabredet. Der Ort der Feier war ein begehbarer Hohlraum in einer Autobahnbrücke bei Overath.

Ungewöhnlicher Partyort: Mehr als 100 Menschen sollen in einem Hohlraum einer Autobahnbrücke illegal eine Party gefeiert haben. Die Beamten fanden am Sonntagmorgen Konfetti und Bierflaschen in einem Hohlraum der A4-Brücke in Overath (Rheinisch-Bergischer-Kreis), wie die Polizei am Montag mitteilte. Das Schloss der Tür zum Brückeninneren sei ausgebaut gewesen.