Mediziner warnen Wenn das Kind eine Batterie verschluckt

Besonders häufig bleiben die Knopfzellen, manchmal auch ohne Symptome zu verursachen, in der Speiseröhre von Kindern stecken. Und hier liegt auch das Problem: Die Batterie haftet an der Schleimhaut und überbrückt den negativen und positiven Pol der Batterie. Durch den dauerhaften Stromfluss kommt es zur Bildung von Hydroxid-Ionen (die finden sich normalerweise in Abfluss- oder Backofenreinigern). Durch diese gefährlichen Substanzen kann es schon nach kurzer Zeit zu ausgeprägten Verätzungen der Speiseröhre kommen. Wenn die Knopfzellenbatterie länger in der Speiseröhre sitzt, sind auch die angrenzenden Blutgefäße und die Luftröhre bedroht.