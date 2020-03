Kostenlose Anleitungen : Neue Online-Plattform erklärt Video- und Audio-Produktion für Zuhause

Düsseldorf Wie filme ich ein Video, ohne dass es verwackelt? Wie nehme ich Ton auf, ohne dass es knarzt? Die Landesanstalt für Medien in NRW startet mit der „Medienbox“ ein neues kostenloses Online-Portal – und will so die Demokratie stärken.

An dieser Stelle Starthilfe zu leisten ist Ziel des Projekts „Medienbox NRW“, das die LfM an diesem Dienstag ans Netz bringt. Damit will die Anstalt „jedem das Handwerkszeug geben, das er braucht, um das, was er gerne in den Medien artikulieren will, auch artikulieren zu können“, erklärt LfM-Direktor Tobias Schmid. Das kostenloses Online-Portal – erreichbar unter medienbox-nrw.de – trägt den Untertitel „Werkzeugkiste für dein Thema in Bild und Ton“ und besteht zum Start aus 18 verschiedenen Lernmodulen – vom Bildaufbau über Interviewtechniken bis hin zum richtigen Sprechen vor dem Mikrofon. Viele Inhalte werden im Video erklärt, dazu gibt es interaktive Elemente und Aufgaben. Auch Webinare werden angeboten.