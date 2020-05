Rheinboulevard und Brüsseler Platz : Stadt Köln sperrt am Wochenende beliebte öffentliche Plätze

Die Zeiten eines leeren Rheinboulevards sind schon wieder vorbei. (Bild vom März 2020) Foto: dpa/Roberto Pfeil

Köln Die Stadt Köln will etwas gegen große Menschenansammlungen in der Öffentlichkeit unternehmen. Mehrere Medien berichten davon, dass Brüsseler Platz und Rheinboulevard am Samstag gesperrt werden sollen.

Die Stadt Köln will wohl ab Samstag den Zugang zu mehreren öffentlichen Plätzen begrenzen. Wie aus verschiedenen Medienberichten hervorgeht, sollen der Brüsseler Platz und der Rheinboulevard zumindest in Teilen gesperrt werden. Stadtdirektor Stephan Keller begründete dies unter anderem damit, dass an Christi Himmelfahrt allein auf dem Brüsseler Platz 400 Menschen zusammenkamen, die nicht die vorgeschriebenen Abstände eingehalten hätten.

Hinzu kommen am Samstag erneut einige angemeldete Demonstrationen. So haben sich erneut Gegner der aktuell geltenden Hygienemaßnahmen mit 500 Teilnehmern angekündigt. Eine zweite Gruppe will gegen die Bedingungen in den griechischen Flüchtlingslagern auf die Straße gehen.

Mitarbeiter des Ordnungsamtes hätten den Brüsseler Platz an Vatertag bereits zum dritten Mal räumen müssen, wie der Kölner Stadt-Anzeiger berichtet. Allerdings sei die Räumung ohne Bußgelder möglich gewesen. Anders habe es am Rheinboulevard ausgesehen, wo „einige Hundert“ Personen auf der Freitreppe gesessen hätten. Diese wurde von einer Einsatzhundertschaft der Polizei geräumt. Dort seien einige Bußgelder nötig gewesen.

(chal)